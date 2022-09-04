В Костанайской области Казахстана объявили режим ЧС из-за лесных пожаров

В Костанайской области Казахстана объявлен режим ЧС местного масштаба в связи с лесными пожарами.

«На сегодняшний день объявлена ЧС местного масштаба по Костанайской области», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы областного акимата.

В ведомстве отметили, что власти региона направили средства для оказания помощи пострадавшим, в первую очередь — на проживание и питание.

По последним данным, в результате лесных пожаров в Костанайской области погиб один человек, ещё десять пострадали.

Площадь лесных пожаров в области достигла 43 тыс. га.