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В Костанайской области Казахстана объявили режим ЧС из-за лесных пожаров

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В Костанайской области Казахстана объявлен режим ЧС местного масштаба в связи с лесными пожарами.
В Костанайской области Казахстана объявили режим ЧС из-за лесных пожаров
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

«На сегодняшний день объявлена ЧС местного масштаба по Костанайской области», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы областного акимата.

В ведомстве отметили, что власти региона направили средства для оказания помощи пострадавшим, в первую очередь — на проживание и питание.

По последним данным, в результате лесных пожаров в Костанайской области погиб один человек, ещё десять пострадали.

Площадь лесных пожаров в области достигла 43 тыс. га.

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