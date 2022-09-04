Рогов сообщил, что пока ситуация в Энергодаре «относительно спокойная»
- РИА Новости
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«Ситуация спокойная, на самом деле сегодня один из немногих относительно спокойных дней. Обстрелов, прилётов не было, на атомную станцию тоже ничего не прилетало», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».
При этом ранее глава ВГА Энергодара Александр Волга сообщил, что в результате очередного обстрела станции со стороны украинских военных один из артиллерийских снарядов попал в энергоблок Запорожской АЭС.