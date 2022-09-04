Рогов сообщил, что пока ситуация в Энергодаре «относительно спокойная»

В Энергодаре обстановка «относительно спокойная», обстрелов территории Запорожской АЭС пока не было, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Ситуация спокойная, на самом деле сегодня один из немногих относительно спокойных дней. Обстрелов, прилётов не было, на атомную станцию тоже ничего не прилетало», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

При этом ранее глава ВГА Энергодара Александр Волга сообщил, что в результате очередного обстрела станции со стороны украинских военных один из артиллерийских снарядов попал в энергоблок Запорожской АЭС.