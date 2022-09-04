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Генпрокуратура Казахстана начала расследование пожаров в Костанайской области

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Генеральная прокуратура Казахстана начала расследования по фактам природных пожаров в Костанайской области на севере республики.

Тушение пожаров продолжается в Аулиекольском, Узункольском и Карабалыкском районах Костанайской области.

«В четырёх населённых пунктах (с. Аманкарагай, Озерное, Калинино и Лесное), по предварительным данным, пострадало порядка 108 жилых домов и строений. Размер ущерба уточняется», — пишет пресс-служба прокуратуры.

Кроме того, 3 сентября в Костанае произошло возгорание охотничьего магазина «Оружейная палата», там пострадали семь работников магазина, из них четверо погибли.

«По указанным фактам начаты досудебные расследования», — заявило ведомство.

По последним данным, в результате лесных пожаров в Костанайской области погиб один человек, ещё десять пострадали.

Площадь лесных пожаров в области достигла 43 тыс. га.

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