Генпрокуратура Казахстана начала расследование пожаров в Костанайской области
Тушение пожаров продолжается в Аулиекольском, Узункольском и Карабалыкском районах Костанайской области.
«В четырёх населённых пунктах (с. Аманкарагай, Озерное, Калинино и Лесное), по предварительным данным, пострадало порядка 108 жилых домов и строений. Размер ущерба уточняется», — пишет пресс-служба прокуратуры.
Кроме того, 3 сентября в Костанае произошло возгорание охотничьего магазина «Оружейная палата», там пострадали семь работников магазина, из них четверо погибли.
«По указанным фактам начаты досудебные расследования», — заявило ведомство.
По последним данным, в результате лесных пожаров в Костанайской области погиб один человек, ещё десять пострадали.
Площадь лесных пожаров в области достигла 43 тыс. га.