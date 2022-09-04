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В Клайпеду прибывают солдаты дислоцированной в Литве немецкой бригады

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В Литву 4 сентября прибывают представители будущего штаба бригады НАТО, которую планируется разместить в балтийской республике под командованием Германии.

Об этом пишет LRT.

«В воскресенье в Клайпеду прибудут первые солдаты дислоцированной в Литве немецкой бригады», — говорится сообщении.

После высадки военные направятся в Руклу, которая находится в Ионавском районе Каунасского уезда.

В мае газета The Washington Post со ссылкой на документы НАТО сообщила, что Литва, Латвия, Эстония и Польша попросили Североатлантический альянс развернуть больше сил на их территории из-за якобы возможной угрозы со стороны России.

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