В Клайпеду прибывают солдаты дислоцированной в Литве немецкой бригады
Об этом пишет LRT.
«В воскресенье в Клайпеду прибудут первые солдаты дислоцированной в Литве немецкой бригады», — говорится сообщении.
После высадки военные направятся в Руклу, которая находится в Ионавском районе Каунасского уезда.
В мае газета The Washington Post со ссылкой на документы НАТО сообщила, что Литва, Латвия, Эстония и Польша попросили Североатлантический альянс развернуть больше сил на их территории из-за якобы возможной угрозы со стороны России.