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СКЦ разрешил выход двух судов из украинских портов в рамках продуктовой сделки

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Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле разрешил выход двух судов с продовольствием из украинских портов в рамках продуктовой сделки.

«Совместный координационный центр санкционировал сегодня отбытие двух судов с грузом в 14 250 т зерна и другого продовольствия», — приводит заявление ТАСС.

Судно из порта Южный с подсолнечным маслом на борту отправится в Турцию.

Из Черноморска судно с подсолнечным маслом также отправится в турецкий Мерсин.

Ранее в Минобороны Турции сообщили, что объём зерна, отгруженного из украинских портов с 1 августа в рамках продуктовой сделки, превысил 1 млн т.

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