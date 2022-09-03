В Северодонецк доставили партию школьных учебников

В Северодонецк Луганской Народной Республики доставили первую партию учебников для учеников 1—11-х классов, общее количество книг превысило 3 тыс. экземпляров, сообщил в Telegram исполняющий обязанности главы Северодонецка Николай Моргунов.

Учебники охватывают такие предметные области, как русский язык, литература, история, право, обществознание, английский язык.

«Поставка была организована при поддержке Министерства образования и науки Луганской Народной Республики и Министерства просвещения Российской Федерации. Это только первая поставка, вторая запланирована на 6 сентября, после чего ученики города будут обеспечены учебниками в полном объёме», — сообщил Моргулов.

Он добавил, что учебники соответствуют российской системе образования.

Также очередной конвой в рамках акции уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой «Детям — в руки» в партнёрстве с Российским детским фондом доставил гумпомощь в Донецкую Народную Республику, уже началась передача школьных наборов ученикам образовательных организаций Мариуполя.