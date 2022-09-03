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Пушилин: донецких чиновников уволят после перепалки с жителями

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Замруководителя Кировского района Донецка Виктор Антоник будет уволен, заявил глава ДНР Денис Пушилин после того, как в интернете появилось видео перепалки донецких чиновников с жителями города.
Пушилин: донецких чиновников уволят после перепалки с жителями
  • РИА Новости

Глава ДНР отметил, что увидел общение с людьми замглавы Кировского района города Донецка Виктора Антоника, а также инспектора орготдела администрации Кировского района Сергея Карпичкова и возмущён данной ситуацией.

По его словам, такие руководители не нужны в республике.

«Замглавы района, как и инспектор, допустивший такое общение с людьми, будут уволены», — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

1 сентября три шахты оказались обесточены в результате очередного обстрела Донецка со стороны ВСУ.

Ранее стало известно о гибели 13 сотрудников МЧС Донецкой Народной Республики при исполнении служебного долга в результате обстрела села Рубцы.

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