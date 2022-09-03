Минобороны: запрошенные Киевом БПЛА с системами распыления представляют угрозу для России

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что украинские власти расспрашивали производителей беспилотников Bayraktar о возможности оснащения дронов ёмкостями для распыления аэрозолей.

«В нашем распоряжении имеется подтверждение о запросе Украины в адрес турецкого производителя беспилотных летательных аппаратов Bayraktar от 15 декабря 2021 года о возможности оснащения данного БПЛА системами и механизмами распыления аэрозолей ёмкостью свыше 20 л», — сказал он.

Кириллов отметил, что при дальности полёта БПЛА до 300 км и снаряжении ёмкостей биологическими рецептурами создаётся реальная угроза крупномасштабного применения биологического оружия на территории России.

«В этой связи возникает вопрос: с какой целью США осуществляли разработку и патентование технических средств доставки биологического оружия и чем обусловлена заинтересованность Украины в приобретении подобных технических средств?» — отметил представитель Минобороны России.

В апреле Кириллов заявил, что украинская сторона в начале 2022 года закупила более 50 устройств для распыления различных рецептур, в том числе химвеществ, с беспилотников.