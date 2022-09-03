Минобороны России: США потратили на биологические программы на Украине более $250 млн

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что США потратили на биологические программы на Украине более $250 млн.

«Общие расходы США на биологические программы на Украине превысили $250 млн. Координацию работ осуществляло управление по снижению угрозы Минобороны США (ДИТРА), исследования проводились в условиях секретности с ограничением доступа украинских специалистов к информации и помещениям», — заявил он.

По его словам, в настоящее время наблюдается изменение тактики американской администрации в попытке вывести из-под удара указанное управление, деятельность которого стала предметом международного разбирательства.

«Так, по имеющейся информации, функции заказчика военно-биологических программ в Центрально-Азиатском регионе переданы гражданским профильным организациям, работа которых будет находиться под контролем службы ВМС США, являющейся наиболее закрытой структурой», — отметил Кириллов.

Также, по словам представителя Минобороны России, Пентагон намерен в кратчайшие сроки перенести не завершённые на Украине программы в другие страны постсоветского пространства, а также в государства Восточной Европы (такие как Болгария, Чехия) и страны Балтии.

10 марта Минобороны объявило о получении сведений, подтверждающих ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

В связи с этим Россия потребовала рассмотреть этот вопрос в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Китай также призвал США прояснить свою военно-биологическую деятельность на территории Украины.