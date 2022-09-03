Путин провёл телефонные переговоры с президентом Азербайджана

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Обстоятельно обсуждена текущая ситуация на Южном Кавказе. Отмечена важность скоординированных усилий по обеспечению стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе и налаживанию экономических и транспортных связей в регионе», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в этом контексте лидерами стран подтверждён настрой на последовательную реализацию основополагающих трёхсторонних договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

«Рассмотрены также некоторые практические вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях. Условлено о продолжении контактов», — добавляется в сообщении.

Ранее Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, лидеры государств подтвердили обоюдный настрой на укрепление союзнических связей двух стран.