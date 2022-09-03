Рогов: ВСУ нарастят провокации перед встречей спонсоров Киева в ФРГ

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские войска будут наращивать провокации перед встречей спонсоров Киева 8 сентября в Германии.

«Зеленскому необходимо что-то показать своим западным кураторам, а показывать нечего. Сроки его поджимают, потому что ему нечего будет предъявить на встрече группы по координации военной помощи Киеву, которая пройдёт 8 сентября в Германии», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он отметил, что 6 сентября будет заседание Совбеза ООН, на котором, вероятно, озвучат неприятные для Украины вещи, так что ВСУ «тем более это событие надо нивелировать, отвлечь от него внимание».

«Поэтому я думаю, что за оставшиеся дни провокации будут по нарастающей», — заключил он.

Ранее Рогов заявил, что в Запорожской области пресекли попытку высадки украинского десанта.