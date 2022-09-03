Военный эксперт Ераносян: НАТО под руководством США расширяет своё присутствие в Эстонии
По его словам, которые приводит РИА Новости, два батальона НАТО уже находятся на эстонской территории.
Он отметил, что в состав батальонов в основном входят военные из Великобритании.
Кроме того, подчеркнул Ераносян, в Эстонии проводят подготовку диверсантов.
В июле сообщалось, что в порт Таллина прибыли корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО для демонстрации присутствия альянса в Балтийском море.
В начале мая эстонские власти предложили расширить присутствие НАТО в Балтийском регионе.