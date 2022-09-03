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Власти Запорожской области ввели компенсации пострадавшим при обстрелах со стороны ВСУ

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В Запорожской области объявили о выплате единовременной компенсации гражданам за вред, причинённый их жизни и здоровью из-за обстрелов украинских военных. Об этом в видеообращении сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.

«Семьям погибших из числа гражданского населения — 1 млн рублей; лицам из числа гражданских, признанным лицами с инвалидностью вследствие ранения (контузии) или увечья, — 750 тыс. рублей», — следует из сообщения.

Кроме того, выплаты в размере 500 тыс. рублей положены получившим тяжёлые ранения гражданам.

Выплаты в размере 100 тыс. рублей положены гражданам, получившим ранения лёгкой и средней степени тяжести.

Ранее стало известно, что число раненных из-за удара ВСУ по Энергодару в Запорожской области достигло пяти, среди них ребёнок в очень тяжёлом состоянии.

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