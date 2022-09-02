Рябков заявил, что пособничающие наёмникам на Украине политики отдаляют завершение СВО

Пособничающие наёмничеству на Украине западные политики своими действиями только отдаляют завершение спецоперации, заявил в эфире телеканала «Россия 24» замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Мы предостерегаем тех политиков... в западном сообществе, которые — кто исподволь, кто открыто — подзуживают вот эти настроения и стимулируют их, помогают наёмничеству. Это неприемлемо, это только отдаляет завершение всей СВО», — цитирует его ТАСС.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.

21 июля Минобороны России заявило, что более 600 украинских боевиков были уничтожены 16 июля в результате удара российских войск по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха в Одесской области.

В том числе были уничтожены до 120 иностранных наёмников.

В августе Генеральная прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении наёмников из Хорватии, Швеции и Великобритании.