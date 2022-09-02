МАГАТЭ дало первоначальную оценку состояния ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси дал оценку ситуации на Запорожской АЭС во время своего пребывания на станции.

«Мы видим самоотверженную работу персонала и руководства. Несмотря на очень сложные обстоятельства, они профессионально выполняют свою работу. Мы продолжим наш анализ», — приводит РИА Новости слова Гросси.

По его словам, миссии удалось собрать много информации за несколько часов пребывания на АЭС.

Он отметил, что участники инспекции планируют встречу с жителями Энергодара.

Ранее Гросси заявил, что рассмотрит вопрос постоянного присутствия инспекторов агентства на Запорожской атомной электростанции.

1 сентября МАГАТЭ официально сообщило, что миссия агентства прибыла на Запорожскую атомную электростанцию.