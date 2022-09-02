МАГАТЭ дало первоначальную оценку состояния ЗАЭС
«Мы видим самоотверженную работу персонала и руководства. Несмотря на очень сложные обстоятельства, они профессионально выполняют свою работу. Мы продолжим наш анализ», — приводит РИА Новости слова Гросси.
По его словам, миссии удалось собрать много информации за несколько часов пребывания на АЭС.
Он отметил, что участники инспекции планируют встречу с жителями Энергодара.
Ранее Гросси заявил, что рассмотрит вопрос постоянного присутствия инспекторов агентства на Запорожской атомной электростанции.
1 сентября МАГАТЭ официально сообщило, что миссия агентства прибыла на Запорожскую атомную электростанцию.