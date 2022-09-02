МО России заявило о заранее подготовленной ВСУ провокации на ЗАЭС

Украина заранее подготовила план по отправке диверсионных групп и организации обстрелов Запорожской АЭС из артиллерии в день прибытия миссии МАГАТЭ, заявили в Минобороны России.

«Развязанные в день приезда экспертов МАГАТЭ боевые действия украинских диверсионных групп с артиллерийскими обстрелами ВСУ Запорожской атомной электростанции не оставляют никаких сомнений в заблаговременной подготовке режимом В. Зеленского данной военной провокации», — говорится в заявлении военного ведомства в Telegram.

Отмечается, что при успешном выполнении плана делегация МАГАТЭ стала бы живым щитом ВСУ.

Уточняется, что США и ЕС призвали бы Россию обеспечить «демилитаризованную зону» вокруг станции, на которой остались бы наблюдатели МАГАТЭ под охраной украинских военных.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что рассмотрит вопрос о постоянном присутствии инспекторов агентства на Запорожской атомной электростанции.