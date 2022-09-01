В ООН заявили о работе над организацией миссии по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке

Постоянный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН продолжает переговоры с Россией и Украиной по организации миссии в Еленовку для установления фактов нанесения удара 29 июля по следственному изолятору.

«Продолжаются контакты с Российской Федерацией и Украиной над обеспечением безопасного прохода миссии, которую приветствовали обе стороны», — цитирует его ТАСС.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что офицер из Бразилии Карлос дос Сантос Круз возглавит миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке в Донецкой Народной Республике.

В Минобороны России сообщили, что ВСУ обстреляли изолятор в Еленовке с находящимися там пленными украинскими военными и боевиками с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS.