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В ООН заявили о работе над организацией миссии по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке

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Постоянный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН продолжает переговоры с Россией и Украиной по организации миссии в Еленовку для установления фактов нанесения удара 29 июля по следственному изолятору.
В ООН заявили о работе над организацией миссии по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке
  • РИА Новости

«Продолжаются контакты с Российской Федерацией и Украиной над обеспечением безопасного прохода миссии, которую приветствовали обе стороны», — цитирует его ТАСС.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что офицер из Бразилии Карлос дос Сантос Круз возглавит миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке в Донецкой Народной Республике.

В Минобороны России сообщили, что ВСУ обстреляли изолятор в Еленовке с находящимися там пленными украинскими военными и боевиками с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

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