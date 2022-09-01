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Гросси заявил о намерении МАГАТЭ сохранить постоянную миссию на Запорожской АЭС

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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о намерении сохранить постоянную миссию организации на Запорожской АЭС.
Гросси заявил о намерении МАГАТЭ сохранить постоянную миссию на Запорожской АЭС
  • РИА Новости

Об этом Гросси сказал в видео, которое было опубликовано в его соцсетях.

«Конечно, ещё многое нужно сделать. Моя команда остаётся. И самое важное — мы организуем здесь постоянное присутствие со стороны МАГАТЭ», — цитирует его РИА Новости.

В подписи к видео глава организации отдельно подчеркнул, что «МАГАТЭ остаётся и сохранит на ЗАЭС постоянное присутствие».

Ранее Гросси заявил, что рассмотрит вопрос о постоянном присутствии инспекторов агентства на Запорожской атомной электростанции. 

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