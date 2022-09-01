Гросси и члены миссии МАГАТЭ покинут Энергодар до 20:00
- Legion-Media
Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава администрации города Александр Волга.
«На данный момент, по информации, которую мне сейчас предоставили, 8—12 человек останется», — сказал он.
По его словам, остальные уехали.
«Основная задача... миссия... чтобы пересекла границу до 20:00 уже в Васильевке», — добавил Волга.
Ранее Гросси сообщил, что смог увидеть «ключевые вещи» на Запорожской АЭС.
Он также заявил, что рассмотрит вопрос постоянного присутствия инспекторов агентства на Запорожской атомной электростанции.
1 сентября МАГАТЭ официально сообщило, что миссия агентства прибыла на Запорожскую атомную электростанцию.