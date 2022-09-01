Здание МЧС ЛНР получило повреждения из-за очередного обстрела ВСУ
- РИА Новости
«Вооружённые формирования Украины обстреляли город Кременную (ЛНР) 1 сентября в 12:55. Кременная подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны ВФУ с применением американских 155-мм орудий М777 (четыре снаряда).
По предварительной информации, в результате обстрела поврежден один жилой дом и здание подразделения МЧС ЛНР», — говорится в заявлении представительства в Telegram.
Ранее сообщалось, что три шахты оказались обесточены в результате очередного обстрела Донецка со стороны ВСУ, более 40 горняков оказались без электричества под землёй.