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Здание МЧС ЛНР получило повреждения из-за очередного обстрела ВСУ

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Представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявило, что здание МЧС ЛНР получило повреждения в результате очередного обстрела ВСУ.
Здание МЧС ЛНР получило повреждения из-за очередного обстрела ВСУ
  • РИА Новости

«Вооружённые формирования Украины обстреляли город Кременную (ЛНР) 1 сентября в 12:55. Кременная подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны ВФУ с применением американских 155-мм орудий М777 (четыре снаряда).
По предварительной информации, в результате обстрела поврежден один жилой дом и здание подразделения МЧС ЛНР», — говорится в заявлении представительства в Telegram.

Ранее сообщалось, что три шахты оказались обесточены в результате очередного обстрела Донецка со стороны ВСУ, более 40 горняков оказались без электричества под землёй.

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