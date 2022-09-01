Часть сотрудников МАГАТЭ останется на Запорожской АЭС для дальнейшей инспекции

Миссия Международного агентства по атомной энергии на сегодня закончила работу на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил военный корреспондент RT Алексей Репин.

По его словам, часть сотрудников покидает Запорожскую атомную электростанцию, часть остаётся для дальнейшей инспекции.

Также он заявил, что сотрудники МАГАТЭ между собой обсуждают вероятную возможность продления визита на ЗАЭС.

Ранее специалисты МАГАТЭ обсудили с работниками Запорожской АЭС сохранность контейнеров, в которых хранятся ядерные отходы.

1 сентября МАГАТЭ официально сообщило, что миссия агентства прибыла на Запорожскую атомную электростанцию.