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Балицкий: миссия МАГАТЭ планирует пробыть на Запорожской АЭС до 3 сентября

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Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала заявил, что миссия МАГАТЭ планирует пробыть на ЗАЭС до 3 сентября.
Балицкий: миссия МАГАТЭ планирует пробыть на Запорожской АЭС до 3 сентября
  • Gettyimages.ru

«В плане на сегодняшний день — это посещение рабочего зала, непосредственно реакторы они вряд ли сегодня успеют посмотреть, поэтому миссия будет (тут) как минимум ещё завтра. Вообще они планируют до третьего числа быть, хотя изначально планировалось за сутки посмотреть», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Балицкий, он надеется, что миссия обязательно посмотрит разрушения на объектах социальной сферы, жилых объектах, нанесённые украинскими военными.

«Будут смотреть машинное отделение, в их плане посещение самих реакторов, по крайней мере, два точно успеют, и встреча с персоналом», — добавил он.

Ранее МАГАТЭ официально сообщило, что миссия агентства прибыла на Запорожскую атомную электростанцию.

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