Власти Запорожской области покажут МАГАТЭ ЗАЭС и разрушенную инфраструктуру Энергодара

Власти Запорожской области планируют показать миссии МАГАТЭ не только Запорожскую АЭС, но и разрушенную после ударов украинских войск социнфраструктуру Энергодара, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий в эфире Первого канала.

«Мы их не отпустим, пока они не посмотрят детские сады, которые сегодня, 1 сентября, разбили... Микрорайон, в котором вообще в принципе не было военных, ни одного человека», — цитирует его РИА Новости.

По словам Балицкого, сегодня эксперты агентства ознакомятся с рабочим залом атомной электростанции и посетят реакторы.

Ранее МАГАТЭ официально сообщило, что миссия агентства прибыла на Запорожскую АЭС.

Миссия состоит приблизительно из 15 сотрудников секретариата МАГАТЭ, которые занимаются проблематикой ядерной безопасности.