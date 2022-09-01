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Власти Запорожской области покажут МАГАТЭ ЗАЭС и разрушенную инфраструктуру Энергодара

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Власти Запорожской области планируют показать миссии МАГАТЭ не только Запорожскую АЭС, но и разрушенную после ударов украинских войск социнфраструктуру Энергодара, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий в эфире Первого канала.
Власти Запорожской области покажут МАГАТЭ ЗАЭС и разрушенную инфраструктуру Энергодара
  • Gettyimages.ru

«Мы их не отпустим, пока они не посмотрят детские сады, которые сегодня, 1 сентября, разбили... Микрорайон, в котором вообще в принципе не было военных, ни одного человека», — цитирует его РИА Новости.

По словам Балицкого, сегодня эксперты агентства ознакомятся с рабочим залом атомной электростанции и посетят реакторы.

Ранее МАГАТЭ официально сообщило, что миссия агентства прибыла на Запорожскую АЭС.

Миссия состоит приблизительно из 15 сотрудников секретариата МАГАТЭ, которые занимаются проблематикой ядерной безопасности. 

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