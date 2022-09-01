Власти Запорожской области покажут МАГАТЭ ЗАЭС и разрушенную инфраструктуру Энергодара
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«Мы их не отпустим, пока они не посмотрят детские сады, которые сегодня, 1 сентября, разбили... Микрорайон, в котором вообще в принципе не было военных, ни одного человека», — цитирует его РИА Новости.
По словам Балицкого, сегодня эксперты агентства ознакомятся с рабочим залом атомной электростанции и посетят реакторы.
Ранее МАГАТЭ официально сообщило, что миссия агентства прибыла на Запорожскую АЭС.
Миссия состоит приблизительно из 15 сотрудников секретариата МАГАТЭ, которые занимаются проблематикой ядерной безопасности.