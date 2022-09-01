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МО России заявило, что военные 72-й бригады ВСУ отказались выполнять приказы у Артёмовска

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Военнослужащие 72-й механизированной бригады Украины из-за больших потерь и плохого оснащения отказались выполнять приказы в районе Артёмовска в ДНР и убыли в тыл. Об этом заявили в Минобороны России.
МО России заявило, что военные 72-й бригады ВСУ отказались выполнять приказы у Артёмовска
  • РИА Новости

«Личный состав подразделений 72-й механизированной бригады в районе Артёмовска Донецкой Народной Республики из-за больших потерь, низкой оснащённости вооружением и отсутствия огневой поддержки отказался выполнять приказы командования, оставил позиции и убыл в тыл», — говорится в тексте.

Ранее в Минобороны России заявили, что украинские войска в течение суток вели новые безуспешные попытки наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении. 

31 августа Минобороны сообщило, что российские войска уничтожили более 1,7 тыс. украинских военных за двое суток безуспешных атак ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях.

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