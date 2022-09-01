МО России заявило, что военные 72-й бригады ВСУ отказались выполнять приказы у Артёмовска

Военнослужащие 72-й механизированной бригады Украины из-за больших потерь и плохого оснащения отказались выполнять приказы в районе Артёмовска в ДНР и убыли в тыл. Об этом заявили в Минобороны России.

РИА Новости