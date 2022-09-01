Лукашенко назвал условие обладания Белоруссией ядерным оружием
- РИА Новости
«Если вдруг будет нападение на Беларусь, если будут дальше американцы продвигать в Польшу это оружие, то оно должно быть у нас», — цитирует его ТАСС.
Лукашенко напомнил, что в Минске договорились о модернизации нескольких белорусских самолётов, которые готовы будут нести тактическое ядерное оружие.
Речь идёт о самолётах Военно-воздушных сил Белоруссии Су-24.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие месяцы Россия передаст Белоруссии комплексы «Искандер-М», которые могут применять баллистические и крылатые ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Путин не говорил о передаче Минску ракет с ядерным оружием, разговор шёл о комплексах, технически способных нести разные виды оружия.