Лукашенко назвал условие обладания Белоруссией ядерным оружием

Минск поставит перед Москвой вопрос об обладании ядерным оружием в том случае, если США будут осуществлять соответствующие поставки в Польшу, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Если вдруг будет нападение на Беларусь, если будут дальше американцы продвигать в Польшу это оружие, то оно должно быть у нас», — цитирует его ТАСС.

Лукашенко напомнил, что в Минске договорились о модернизации нескольких белорусских самолётов, которые готовы будут нести тактическое ядерное оружие.

Речь идёт о самолётах Военно-воздушных сил Белоруссии Су-24.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие месяцы Россия передаст Белоруссии комплексы «Искандер-М», которые могут применять баллистические и крылатые ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Путин не говорил о передаче Минску ракет с ядерным оружием, разговор шёл о комплексах, технически способных нести разные виды оружия.