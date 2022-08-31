Шарль Мишель заявил, что Армения и Азербайджан активизируют работу по мирному соглашению

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Армения и Азербайджан договорились активизировать работу по мирному соглашению.

Об этом он сообщил по итогам встречи с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым и армянским премьер-министром Николом Пашиняном в Брюсселе.

«Сегодня мы договорились активизировать предметную работу по мирному договору, регулирующему отношения Армении и Азербайджана», — цитирует письменное заявление главы Евросовета РИА Новости.

Ранее Алиев и Пашинян создали государственные комиссии по делимитации общей границы.