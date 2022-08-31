Россия принимает все меры по защите школ в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях

В Минобороны России заявили, что российские Вооружённые силы принимают все необходимые меры по защите школ в ЛНР, ДНР, а также в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.

«Российская сторона реализует комплекс всех необходимых мероприятий по защите данных учебных заведений от любых угроз», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

В министерстве отметили, что в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях 1 сентября 2022 года открывают свои двери 1422 школы для 326 438 учащихся.

Ранее в ДНР сообщили об обесточивании школы и детского сада в Горловке в результате обстрелов ВСУ.