Россия принимает все меры по защите школ в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях
- РИА Новости
«Российская сторона реализует комплекс всех необходимых мероприятий по защите данных учебных заведений от любых угроз», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.
В министерстве отметили, что в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях 1 сентября 2022 года открывают свои двери 1422 школы для 326 438 учащихся.
Ранее в ДНР сообщили об обесточивании школы и детского сада в Горловке в результате обстрелов ВСУ.