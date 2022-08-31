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Захарова назвала «опасной игрой» позицию Европы в отношении обстрелов ЗАЭС

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «опасной игрой» позицию Европы в отношении обстрелов Запорожской АЭС.
Захарова назвала «опасной игрой» позицию Европы в отношении обстрелов ЗАЭС
  • РИА Новости

По её словам, представители ЕС и ООН утверждают, что не знают, кто обстреливает Запорожскую АЭС.

«Это как? А что не хватает для того, чтобы узнать, кто же обстреливает? Что, нет средств слежения, средств перехвата? Ну мы же взрослые люди. При этом они чётко знают и заявляют, с чьей стороны идёт насилие разного характера, всё молниеносно увязывается с Россией», — рассказала Захарова в интервью радио Sputnik.

Такую позицию она назвала «опасной игрой».

Она уточнила, что, когда речь заходит о целенаправленном многомесячном обстреле ядерного объекта, «все сразу ничего не знают».

Как сообщили городские власти, Энергодар в преддверии приезда миссии МАГАТЭ за сутки подвергся более чем 60 ударам ВСУ из БПЛА и артиллерии.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия организации направляется в зону боевых действий, получив гарантии безопасности от Украины и России. Он отметил, что инспекторы планируют провести на станции «несколько дней».

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