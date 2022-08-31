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Зеленский подписал документы о присоединении Украины к конвенциям о торговле с Европой

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании бумаг о присоединении страны к конвенциям, упрощающим формальности в торговле товарами и о процедуре общего транзита со странами Европы.

«Только что я подписал документы о присоединении к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами и к Конвенции о процедуре общего транзита», — сказал он в видеообращении.

Зеленский подчеркнул, что этот шаг стал реализацией безвизового режима Украины со странами Европы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что властям Украины предстоит проделать «домашнюю работу» перед переходом к новому этапу присоединения к Евросоюзу.

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