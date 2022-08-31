Зеленский подписал документы о присоединении Украины к конвенциям о торговле с Европой
«Только что я подписал документы о присоединении к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами и к Конвенции о процедуре общего транзита», — сказал он в видеообращении.
Зеленский подчеркнул, что этот шаг стал реализацией безвизового режима Украины со странами Европы.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что властям Украины предстоит проделать «домашнюю работу» перед переходом к новому этапу присоединения к Евросоюзу.