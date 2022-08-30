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ВСУ нанесли 17 ударов из гаубиц М777 по прибрежной полосе Энергодара

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Власти Энергодара заявили, что украинские войска нанесли 17 ударов из гаубиц М777 по прибрежной полосе города за последние два часа.
ВСУ нанесли 17 ударов из гаубиц М777 по прибрежной полосе Энергодара
  • AP

«Военно-гражданская администрация города Энергодара сообщает, что за прошедшие два часа по прибрежной линии зафиксировано 17 артиллерийских ударов калибра 155-мм, выпущенных с противоположной стороны Днепра», — цитирует заявление РИА Новости.

Ведение огня нацформированиями Украины, по предварительным данным, производится из американских гаубиц М777.

Ранее американские военные признали «вероятным», что украинские военные обстреливают окрестности Запорожской АЭС.

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