ВСУ нанесли 17 ударов из гаубиц М777 по прибрежной полосе Энергодара
- AP
«Военно-гражданская администрация города Энергодара сообщает, что за прошедшие два часа по прибрежной линии зафиксировано 17 артиллерийских ударов калибра 155-мм, выпущенных с противоположной стороны Днепра», — цитирует заявление РИА Новости.
Ведение огня нацформированиями Украины, по предварительным данным, производится из американских гаубиц М777.
Ранее американские военные признали «вероятным», что украинские военные обстреливают окрестности Запорожской АЭС.