ООН окажет помощь с визитом миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что международная организация окажет помощь с визитом миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

«Секретариат ООН предоставляет помощь с логистикой и безопасностью. Что касается того, когда и где произойдёт пересечение этой линии, следует спрашивать у МАГАТЭ. Очевидно, что стороны, которые контролируют территорию, где пройдёт миссия, также несут ответственность за её безопасность», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий в интервью RT заявил, что у властей региона нет каких-либо особых надежд на визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.

29 августа стало известно, что миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси отправилась из столицы Австрии на Запорожскую АЭС.