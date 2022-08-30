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ВСУ семь-восемь раз за сутки обстреляли Новую Каховку в Херсонской области

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Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что украинские военные семь-восемь раз за сутки обстреляли Новую Каховку в Херсонской области.
ВСУ семь-восемь раз за сутки обстреляли Новую Каховку в Херсонской области
  • AP

«Продолжаются обстрелы, за дневное время — около семи-восьми. Днём погибла одна 80-летняя женщина, госпитализирован пожилой мужчина, пострадавший во время удара. Остальным пострадавшим первая помощь оказана на месте. Ракетные обстрелы продолжаются прямо сейчас», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что в результате удара ВСУ западная часть Новой Каховки в Херсонской области осталась без электричества и газоснабжения. 

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