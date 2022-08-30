Басурин: за месяц освобождено более 200 квадратных километров территории ДНР

За месяц освобождено более 200 кв. км территории ДНР. Об этом заявил заместитель командующего Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин.

Он рассказал, что в настоящий момент в ДНР освобождён 271 населённый пункт.

«За последний месяц нами было освобождено больше 200 кв. км территории нашей республики», — цитирует его РИА Новости.

Представитель Народной милиции ДНР уточнил, что речь идёт о районах Угледара, Донецка и Горловки.

Также Басурин заявил, что украинские военные ежедневно выпускают по территории республики от 300 до 500 артиллерийских и реактивных снарядов.