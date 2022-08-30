военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Басурин: за месяц освобождено более 200 квадратных километров территории ДНР

Короткая ссылка
За месяц освобождено более 200 кв. км территории ДНР. Об этом заявил заместитель командующего Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин.
Басурин: за месяц освобождено более 200 квадратных километров территории ДНР
  • РИА Новости

Он рассказал, что в настоящий момент в ДНР освобождён 271 населённый пункт.

«За последний месяц нами было освобождено больше 200 кв. км территории нашей республики», — цитирует его РИА Новости.

Представитель Народной милиции ДНР уточнил, что речь идёт о районах Угледара, Донецка и Горловки.

Также Басурин заявил, что украинские военные ежедневно выпускают по территории республики от 300 до 500 артиллерийских и реактивных снарядов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить