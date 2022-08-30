Белоруссия вновь провела выплаты по евробондам в нацвалюте
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«29 августа 2022 года состоялась очередная выплата процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2023 и Belarus-2030 в общей сумме $46,1 млн в эквиваленте», – говорится в сообщении Минфина.
Отмечается, что средства зачислены на специальный счёт в государственном банке ОАО «АСБ Беларусбанк». Доступ к ним обеспечен для Citibank N.A. London Branch, который белорусские власти продолжают считать платёжным агентом.
Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск и Москва перевели основные платежи в российские рубли.