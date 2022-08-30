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Белоруссия вновь провела выплаты по евробондам в нацвалюте

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Министерство финансов Белоруссии вновь осуществило выплаты по еврооблигациям в белорусских рублях из-за западных санкций.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«29 августа 2022 года состоялась очередная выплата процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2023 и Belarus-2030 в общей сумме $46,1 млн в эквиваленте», – говорится в сообщении Минфина.

Отмечается, что средства зачислены на специальный счёт в государственном банке ОАО «АСБ Беларусбанк». Доступ к ним обеспечен для Citibank N.A. London Branch, который белорусские власти продолжают считать платёжным агентом.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск и Москва перевели основные платежи в российские рубли.

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