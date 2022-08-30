Мужчина погиб в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ
Мужчина погиб в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом информирует штаб территориальной обороны ДНР.
- РИА Новости
«ВФУ обстреляли Петровский район Донецка, по улице Рубена Ибаррури погиб мужчина», — заявили в штабе.
Ранее в результате обстрелов Донецка украинскими войсками было повреждено здание общежития.
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