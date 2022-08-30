СКЦ разрешил выход шести судов из украинских портов в рамках продуктовой сделки

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле разрешил выход шести судов с продовольствием из украинских портов в рамках продуктовой сделки.

«Совместный координационный центр (СКЦ) сегодня санкционировал движение шести судов, перевозящих в общей сложности 121 451 т зерна и пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что из Черноморска выйдут четыре судна с кукурузой и пшеницей на борту в Испанию, Италию и Турцию.

Из Одессы суда отправятся в Италию и Испанию.

Ранее сообщалось, что совместный координационный центр в Стамбуле разрешил выход из украинских портов ещё двух судов с зерном.

Сухогруз Great Arsenal перевезёт 25 тыс. т пшеницы из Черноморска в Египет, а судно Maranta с 5,3 тыс. т кукурузы направится из того же порта в Грецию.

Ранее в Минобороны Турции сообщили, что объём зерна, отгруженного из украинских портов с 1 августа в рамках «продуктовой сделки», превысил 1 млн т.