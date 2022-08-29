В мэрии Бердянска сообщили об обстреле ВСУ построек, в которых хранились зерновые

Украинские военные обстреляли сельскохозяйственные постройки в Андреевке в Бердянском районе Запорожской области, где хранились собранные зерновые. Об этом сообщили в мэрии Бердянска.

«Сегодня около 19:30 украинские оккупанты ударили по сельскохозяйственным постройкам в посёлке Андреевке, в которых хранились собранные зерновые», — говорится в заявлении.

В мэрии подчеркнули, что такими обстрелами украинские военные создают предпосылки для гуманитарной катастрофы и лишают людей питания.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти, данная территория находится на окраине посёлка, где нет военных объектов.

Вечером 28 августа украинские военные обстреляли жилые районы Энергодара Запорожской области.

По последним данным, в результате обстрела пострадали девять человек.