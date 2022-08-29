В результате обстрелов Донецка украинскими войсками повреждено здание общежития

В результате обстрелов Киевского района Донецка украинскими войсками повреждено здание общежития. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате попадания на придомовую территорию повреждения получило здание общежития — выбиты стёкла, посечён фасад здания и административное здание — осколками посечена кровля, фасад здания, остекление окон», — написал мэр в своём Telegram-канале.

Кроме того, по данным мэра Донецка, сообщается о новом обстреле Киевского района в микрорайоне Путиловка. Данные уточняются.

Ранее глава районной военно-гражданской администрации Владимир Леонтьев сообщил, что в результате обстрелов Новой Каховки со стороны Вооружённых сил Украины, в том числе из РСЗО HIMARS, осколки ракеты попали на территорию автошколы.