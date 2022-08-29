Слуцкий: Россия надеется на непредвзятую оценку МАГАТЭ ситуации вокруг Запорожской АЭС
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Россия неоднократно заявляла о готовности обеспечить все условия для пребывания миссии. Рассчитываем на непредвзятые и неполитизированные оценки МАГАТЭ», — говорится в сообщении.
В таком случае, по словам Слуцкого, ни у кого не останется сомнений в том, что именно Украина занимается ядерным терроризмом и «пытается устроить второй Чернобыль на Европейском континенте».
Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, где хранится свежее топливо для реакторов станции.