Путин и Пашинян подтвердили настрой на укрепление связей между Россией и Арменией

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, они подтвердили обоюдный настрой на укрепление союзнических связей двух стран.

Стороны обменялись поздравлениями по случаю 25-летней годовщины подписания двустороннего договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

«Подчёркнута важность этого документа, зафиксировавшего приоритеты межгосударственных отношений и способствовавшего выведению традиционно дружественного российско-армянского сотрудничества на качественно новый уровень. Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее всемерное укрепление союзнических связей между Россией и Арменией», — сообщила пресс-служба Кремля.

Также они затронули некоторые практические аспекты реализации трёхсторонних договорённостей России, Армении и Азербайджана, имеющих ключевое значение для поддержания стабильности и безопасности в регионе.

26 августа сообщалось, что главы Генштабов ВС Армении и России Эдуард Асрян и Валерий Герасимов обсудили армяно-российское военное сотрудничество.