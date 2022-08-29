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Путин и Пашинян подтвердили настрой на укрепление связей между Россией и Арменией

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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, они подтвердили обоюдный настрой на укрепление союзнических связей двух стран.
Путин и Пашинян подтвердили настрой на укрепление связей между Россией и Арменией
  • РИА Новости

Стороны обменялись поздравлениями по случаю 25-летней годовщины подписания двустороннего договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

«Подчёркнута важность этого документа, зафиксировавшего приоритеты межгосударственных отношений и способствовавшего выведению традиционно дружественного российско-армянского сотрудничества на качественно новый уровень. Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее всемерное укрепление союзнических связей между Россией и Арменией», — сообщила пресс-служба Кремля.

Также они затронули некоторые практические аспекты реализации трёхсторонних договорённостей России, Армении и Азербайджана, имеющих ключевое значение для поддержания стабильности и безопасности в регионе.

26 августа сообщалось, что главы Генштабов ВС Армении и России Эдуард Асрян и Валерий Герасимов обсудили армяно-российское военное сотрудничество.

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