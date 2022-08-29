Власти Запорожской области заявили, что радиационный фон на ЗАЭС после обстрела в норме

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ситуация на Запорожской атомной электростанции после обстрела со стороны украинских войск контролируемая, радиационный фон в норме.

Об этом сообщило РИА Новости.

«Всё нормально, всё под контролем. Радиационный фон на уровне естественного фона», — сказал Рогов.

Он рассказал, что обстрел ЗАЭС вёлся из американской гаубицы М777.

По его словам, в спецкорпус, в который попал украинский снаряд, «просто загоняется топливо и готовится к работе».

«Эта зона считается условно грязной, поэтому называется спецкорпусом», — объяснил Рогов.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, где хранится свежее топливо для реакторов станции.