Власти Запорожской области заявили, что радиационный фон на ЗАЭС после обстрела в норме
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости.
«Всё нормально, всё под контролем. Радиационный фон на уровне естественного фона», — сказал Рогов.
Он рассказал, что обстрел ЗАЭС вёлся из американской гаубицы М777.
По его словам, в спецкорпус, в который попал украинский снаряд, «просто загоняется топливо и готовится к работе».
«Эта зона считается условно грязной, поэтому называется спецкорпусом», — объяснил Рогов.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, где хранится свежее топливо для реакторов станции.