военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Апелляционная палата Кишинёва оставила под домашним арестом бывшего президента Додона

Короткая ссылка
Апелляционная палата Кишинёва отклонила запрос адвокатов бывшего президента Молдавии Игоря Додона об отмене меры пресечения в виде домашнего ареста, сообщила пресс-секретарь молдавской Генпрокуратуры Марианна Керпек.
Апелляционная палата Кишинёва оставила под домашним арестом бывшего президента Додона
  • РИА Новости

«Судьи отклонили ходатайство адвокатов об отмене домашнего ареста Додону», — приводит её слова РИА Новости.

Тем не менее суд отклонил требование прокуроров ужесточить бывшему президенту меру пресечения, в силе сохраняется решение первой инстанции.

Ранее стало известно, что суд в Молдавии продлил домашний арест Игорю Додону до 21 сентября.

25 августа в Молдавии организовали митинг в поддержку Додона.

В митинге приняли участие представители Гагаузской автономии, депутаты парламента, гражданские активисты и члены молодёжных организаций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить