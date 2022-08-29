Апелляционная палата Кишинёва оставила под домашним арестом бывшего президента Додона
- РИА Новости
«Судьи отклонили ходатайство адвокатов об отмене домашнего ареста Додону», — приводит её слова РИА Новости.
Тем не менее суд отклонил требование прокуроров ужесточить бывшему президенту меру пресечения, в силе сохраняется решение первой инстанции.
Ранее стало известно, что суд в Молдавии продлил домашний арест Игорю Додону до 21 сентября.
25 августа в Молдавии организовали митинг в поддержку Додона.
В митинге приняли участие представители Гагаузской автономии, депутаты парламента, гражданские активисты и члены молодёжных организаций.