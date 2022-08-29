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Опубликовано видео разведки боем на позициях украинских войск под Песками в ДНР

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Опубликовано видео, на котором показано, как бойцы штурмового батальона 11-го полка НМ ДНР ведут разведку боем в районе позиций украинских войск под населённым пунктом Пески в республике.

Как рассказал военный корреспондент RT Андрей Филатов, украинские войска используют так называемые лисьи норы, из которых их трудно выбить артиллерией.

«Надо отметить, что они достаточно грамотно делают «лисьи норы» у дороги и зарываются под полотно, а это асфальт, щебёнка — хорошее укрытие получается. Они здесь хорошо закопались», — заявил он.

При этом на брошенных украинскими военными позициях нашли как советское, так и западное оружие.

Министерство обороны России сообщило, что союзные силы взяли Пески под контроль 13 августа. Публикуемые кадры были сняты несколько дней назад уже за пределами этого населённого пункта.

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