Обозреватель NI Мардини: политика России подорвёт тонкую оболочку единства Запада
«Ошибочный подход под руководством США неизбежно наткнётся на жёсткую и неудобную правду: решимость России, скорее всего, прорвёт тонкую оболочку единства Запада», — отметил Мардини.
Он также подчеркнул, что власти Соединённых Штатов должны смириться со своей ролью в провокации и затягивании конфликта.
Как ранее писала газета Financial Times, единство позиций стран Европейского союза в отношении России проходит через тяжёлое испытание вследствие роста инфляции и возможных мер, касающихся энергосбережения.