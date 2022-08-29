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Обозреватель NI Мардини: политика России подорвёт тонкую оболочку единства Запада

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Решимость России в конфликте на Украине подорвёт единство Запада. Такое мнение выразил обозреватель издания The National Interest Рамзи Мардини.

«Ошибочный подход под руководством США неизбежно наткнётся на жёсткую и неудобную правду: решимость России, скорее всего, прорвёт тонкую оболочку единства Запада», — отметил Мардини.

Он также подчеркнул, что власти Соединённых Штатов должны смириться со своей ролью в провокации и затягивании конфликта.

Как ранее писала газета Financial Times, единство позиций стран Европейского союза в отношении России проходит через тяжёлое испытание вследствие роста инфляции и возможных мер, касающихся энергосбережения.

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