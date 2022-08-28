Зеленский провёл секретное совещание с силовиками о ситуации на фронте
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Об этом сообщила пресс-служба Зеленского.
«Участники совещания в секретном режиме заслушали информацию об оперативной обстановке на фронте, рассмотрели другие вопросы безопасности и обороны», — говорится в сообщении.
Ранее аналитик, подполковник Вооружённых сил США в отставке Дэниел Дэвис связал конфликт на Украине с высокомерием Запада и нежеланием украинского президента принимать взвешенные решения.
По его мнению, конфликта на Украине «почти наверняка можно было избежать».