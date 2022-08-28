военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Зеленский провёл секретное совещание с силовиками о ситуации на фронте

Короткая ссылка
Украинский президент Владимир Зеленский провёл секретное совещание с силовиками, в том числе сотрудниками сектора обороны и разведки, на встрече обсуждалась ситуация на фронте и потребности украинской армии.
Зеленский провёл секретное совещание с силовиками о ситуации на фронте
  • globallookpress.com
  • © Alessandro Di Meo

Об этом сообщила пресс-служба Зеленского.

«Участники совещания в секретном режиме заслушали информацию об оперативной обстановке на фронте, рассмотрели другие вопросы безопасности и обороны», — говорится в сообщении.

Ранее аналитик, подполковник Вооружённых сил США в отставке Дэниел Дэвис связал конфликт на Украине с высокомерием Запада и нежеланием украинского президента принимать взвешенные решения.

По его мнению, конфликта на Украине «почти наверняка можно было избежать».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить