Украинский президент Владимир Зеленский провёл секретное совещание с силовиками, в том числе сотрудниками сектора обороны и разведки, на встрече обсуждалась ситуация на фронте и потребности украинской армии.

Об этом сообщила пресс-служба Зеленского.

«Участники совещания в секретном режиме заслушали информацию об оперативной обстановке на фронте, рассмотрели другие вопросы безопасности и обороны», — говорится в сообщении.

Ранее аналитик, подполковник Вооружённых сил США в отставке Дэниел Дэвис связал конфликт на Украине с высокомерием Запада и нежеланием украинского президента принимать взвешенные решения.

По его мнению, конфликта на Украине «почти наверняка можно было избежать».