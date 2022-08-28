В Макеевке из-за обстрелов ВСУ погиб местный житель
В Макеевке погиб мужчина в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- РИА Новости
Как сообщили в СЦКК, в Червоногвардейском районе погиб мужчина 1967 года рождения.
В Горловке, помимо мужчины 1938 года рождения, ранения из-за обстрелов получили женщины 1938 и 1992 годов рождения, пишет РИА Новости.
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