В Макеевке из-за обстрелов ВСУ погиб местный житель

В Макеевке погиб мужчина в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РИА Новости