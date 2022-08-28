Дети из Харьковской области отправились на отдых в Краснодарский край
- Gettyimages.ru
- © Juanmonino
«Сегодня 300 детей из Харьковской области отправились вторым потоком на отдых в Краснодарский край... Дети из населённых пунктов, что находятся под постоянным обстрелом со стороны ВСУ, отдохнут 21 день в лагере», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее сообщалось, что Севастополь направит средства из местного бюджета на отдых детей из Старобельского района ЛНР и украинского Мелитополя.
В Нижнем Новгороде в Мининском университете с 4 по 13 августа прошла вторая смена летнего отдыха подростков из ДНР в рамках федерального проекта «Университетские смены».