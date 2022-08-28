военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Дети из Харьковской области отправились на отдых в Краснодарский край

Короткая ссылка
На отдых в Краснодарский край отправились 300 детей из Харьковской области, заявили в пресс-службе военно-гражданской администрации региона.
Дети из Харьковской области отправились на отдых в Краснодарский край
  • Gettyimages.ru
  • © Juanmonino

«Сегодня 300 детей из Харьковской области отправились вторым потоком на отдых в Краснодарский край... Дети из населённых пунктов, что находятся под постоянным обстрелом со стороны ВСУ, отдохнут 21 день в лагере», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что Севастополь направит средства из местного бюджета на отдых детей из Старобельского района ЛНР и украинского Мелитополя.

В Нижнем Новгороде в Мининском университете с 4 по 13 августа прошла вторая смена летнего отдыха подростков из ДНР в рамках федерального проекта «Университетские смены».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить