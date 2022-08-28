Пять человек получили ранения при обстреле ВСУ Донецка и Макеевки
- РИА Новости
«ВФУ атаковали больницу №21 по пр. Кремлёвскому в Куйбышевском районе Донецка, ранены два медицинских работника», — заявили в штабе территориальной обороны ДНР.
Ещё три человека пострадали при обстреле Червоногвардейского района Макеевки.
В штабе рекомендовали местным жителям не покидать дома без лишней необходимости.
Утром сообщалось, что по Донецку ВСУ выпустили девять снарядов натовского калибра. Обстрелу подверглись Ленинский и Куйбышевский районы города.
По Макеевке украинские военные выпустили четыре снаряда натовского калибра.