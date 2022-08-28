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Пять человек получили ранения при обстреле ВСУ Донецка и Макеевки

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В результате обстрела Червоногвардейского района Макеевки и больницы в Донецке пострадали пять человек, в числе которых два медработника.
Пять человек получили ранения при обстреле ВСУ Донецка и Макеевки
  • РИА Новости

«ВФУ атаковали больницу №21 по пр. Кремлёвскому в Куйбышевском районе Донецка, ранены два медицинских работника», — заявили в штабе территориальной обороны ДНР.

Ещё три человека пострадали при обстреле Червоногвардейского района Макеевки.

В штабе рекомендовали местным жителям не покидать дома без лишней необходимости.

Утром сообщалось, что по Донецку ВСУ выпустили девять снарядов натовского калибра. Обстрелу подверглись Ленинский и Куйбышевский районы города.

По Макеевке украинские военные выпустили четыре снаряда натовского калибра.

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