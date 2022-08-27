военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

РИА Новости: помощник главы МВД ЛНР рассказал о совершённом на него покушении

Короткая ссылка
Помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв с позывным Коммунист сообщил, что в конце мая текущего года на него было совершено покушение.

«По этому факту сегодня проводится оперативно-розыскная деятельность и следственные мероприятия», — рассказал он РИА Новости.

По его словам, покушение произошло в центре Луганска, однако какой-либо дополнительной информации он предоставить не может.

Киселёв подчеркнул, что украинские власти всё чаще начали использовать «террористические методы ведения войны».

По мнению Киселёва, покушение связано с политическими мотивами, а также с тем, что он является участником проекта «Путь Визенталя», который нацелен на демонстрацию преступлений украинских силовиков.

«Наш проект продолжает работу, и мы будем раскрывать не только тайны убийц и насильников из ВСУ, нацистов, но также показывать этих лиц, что они совершили, их признательные показания», — констатировал он.

26 августа стало известно, что украинские военные совершили взрыв у оздоровительного центра в Бердянске Запорожской области.

Осколочные ранения получил замначальника ГАИ города Александр Колесников. Он вскоре скончался.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить