Помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв с позывным Коммунист сообщил, что в конце мая текущего года на него было совершено покушение.

«По этому факту сегодня проводится оперативно-розыскная деятельность и следственные мероприятия», — рассказал он РИА Новости.

По его словам, покушение произошло в центре Луганска, однако какой-либо дополнительной информации он предоставить не может.

Киселёв подчеркнул, что украинские власти всё чаще начали использовать «террористические методы ведения войны».

По мнению Киселёва, покушение связано с политическими мотивами, а также с тем, что он является участником проекта «Путь Визенталя», который нацелен на демонстрацию преступлений украинских силовиков.

«Наш проект продолжает работу, и мы будем раскрывать не только тайны убийц и насильников из ВСУ, нацистов, но также показывать этих лиц, что они совершили, их признательные показания», — констатировал он.

26 августа стало известно, что украинские военные совершили взрыв у оздоровительного центра в Бердянске Запорожской области.

Осколочные ранения получил замначальника ГАИ города Александр Колесников. Он вскоре скончался.