РИА Новости: помощник главы МВД ЛНР рассказал о совершённом на него покушении
«По этому факту сегодня проводится оперативно-розыскная деятельность и следственные мероприятия», — рассказал он РИА Новости.
По его словам, покушение произошло в центре Луганска, однако какой-либо дополнительной информации он предоставить не может.
Киселёв подчеркнул, что украинские власти всё чаще начали использовать «террористические методы ведения войны».
По мнению Киселёва, покушение связано с политическими мотивами, а также с тем, что он является участником проекта «Путь Визенталя», который нацелен на демонстрацию преступлений украинских силовиков.
«Наш проект продолжает работу, и мы будем раскрывать не только тайны убийц и насильников из ВСУ, нацистов, но также показывать этих лиц, что они совершили, их признательные показания», — констатировал он.
26 августа стало известно, что украинские военные совершили взрыв у оздоровительного центра в Бердянске Запорожской области.
Осколочные ранения получил замначальника ГАИ города Александр Колесников. Он вскоре скончался.