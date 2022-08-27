Кадыров опубликовал видео с допросом пленных
Видео он опубликовал в своём Telegram.
«Так их и бросают на убой отдельными маленькими группами. По пять—семь человек», — написал он под видео.
В видеоматериале украинские пленные называют своё имя, город рождения, а также предоставляют информацию о том, где расположены силы их подразделения и сколько у них оружия.
«Ладно, были бы идейные. Но ведь нет у них убеждений. Преданные своему делу воители так охотно на вопросы не отвечают», — заключил Кадыров.
Ранее Der Spigele писало, что иностранные наёмники выразили сильное разочарование в украинском командовании, которое злоупотребляет властью и демонстрирует признаки непрофессионализма.
В частности, командование, как отметили наёмники, не заботится об эвакуации иностранных бойцов из опасных районов.