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Кадыров опубликовал видео с допросом пленных

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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с допросом украинских военнопленных, которых, по его мнению, киевские власти «бросают на убой».

Видео он опубликовал в своём Telegram.

«Так их и бросают на убой отдельными маленькими группами. По пять—семь человек», — написал он под видео.

В видеоматериале украинские пленные называют своё имя, город рождения, а также предоставляют информацию о том, где расположены силы их подразделения и сколько у них оружия.

«Ладно, были бы идейные. Но ведь нет у них убеждений. Преданные своему делу воители так охотно на вопросы не отвечают», — заключил Кадыров.

Ранее Der Spigele писало, что иностранные наёмники выразили сильное разочарование в украинском командовании, которое злоупотребляет властью и демонстрирует признаки непрофессионализма.

В частности, командование, как отметили наёмники, не заботится об эвакуации иностранных бойцов из опасных районов. 

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